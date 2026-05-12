Londra: si concentrano le vendite su St. James's Place

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che tratta con una perdita del 2,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di St. James's Place , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di St. James's Place rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,83 sterline, mentre i supporti sono stimati a 11,71. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 11,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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