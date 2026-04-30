BasicNet, fatturato primo trimestre balza a 132,8 milioni di euro con contributo nuovi marchi

(Teleborsa) - BasicNet , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato consolidato pari a 132,8 milioni di euro (+35,1%), include vendite dirette a 118,8 milioni di euro, in crescita del 45% beneficiano anche del contributo dei marchi Woolrich e Sundek acquisiti a dicembre

2025; royalties dai licenziatari commerciali e produttivi pari a 13,8 milioni di euro (-14,2%) con parte della riduzione che è riconducibile all’avvio della distribuzione diretta in alcuni mercati che nel primo trimestre 2025 erano gestiti da licenziatari terzi, con conseguente riclassificazione di una quota dei ricavi da royalties a vendite dirette.



L'EBITDA è pari 15,4 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto al dato pro-forma del primo trimestre 2025; l'EBIT è pari a 5,6 milioni di euro (7,6 milioni di Euro l’EBIT dei primi tre mesi del 2025, su base pro-forma), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 3,6 milioni e ammortamenti dei diritti d’uso per 6,2 milioni, in crescita per le nuove aperture nell’ambito dello sviluppo del settore retail e dell’integrazione dei Marchi recentemente acquisiti, il cui pieno contributo è atteso al completamento del processo.



La posizione finanziaria netta verso banche è pari a -102,3 milioni di euro (-74,4 milioni di euro al 31 dicembre 2025); l’assorbimento di cassa è legato alla normale dinamica commerciale di finanziamento del circolante, amplificata dall’inclusione nel perimetro dei nuovi Marchi; posizione finanziaria netta: a -216,4 milioni di euro (-191 milioni del 31 dicembre 2025).

Condividi

```