Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con una variazione percentuale del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,58%, rispetto a +3% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,96. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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