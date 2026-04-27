Banco BPM, Goldman Sachs ha quota potenziale del 5,93%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,93% in Banco BPM . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 21 aprile 2026.



In particolare, lo 0,901% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,160% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,541% Call Option con date di scadenza comprese tra il 19/06/2026 e il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 ed il 17/12/2027, lo 0,327% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 08/06/2026 e il 17/04/2036; Call Option con date di scadenza il 23/04/2030; Future con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 e il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.

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