Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,58%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,58% in Banco BPM . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 15 aprile 2026.



In particolare, lo 0,152% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,294% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,541% sono Call Option con date di scadenza comprese tra il 19/06/2026 e il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 e il 17/12/2027, lo 0,593% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 08/06/2026 ed il 01/04/2038; Call Option con date di scadenza comprese tra il 16/04/2026 ed il 23/04/2030; Future con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.

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