Superbonus, ENEA: investimenti ammessi a detrazione a 124,8 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea alla data del 30 aprile 2026 era complessivamente pari a 505.421 (erano 503.936 a fine marzo 2026). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.



Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a di 124,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 131,97 miliardi di euro.



Complessivamente, al 30 aprile, si sono registrate 141.756 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 86 miliardi, pari al 68,6% del valore complessivo ammesso a detrazione, 246.188 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di poco più di 28 miliardi di investimento, pari al 22,4% dell'investimento complessivo, e 117.472 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,3 miliardi pari al 9% del totale).

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