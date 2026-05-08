Prospetto IPO, dal 5 giugno diventa applicabile la nuova disciplina del Listing Act

(Teleborsa) - Dal 5 giugno 2026 diventeranno pienamente applicabili le modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Listing Act. Lo comunica la Consob, ricordando che ieri l'Esma ha anticipato di prevedere un ritardo nell'applicazione dell'Atto Delegato adottato in pari data dalla Commissione europea per quanto riguarda il formato e la sequenza standard, il contenuto ridotto e le semplificazioni del controllo e approvazione del prospetto che apporta modifiche al Regolamento Delegato (CE) 2019/980. Infatti, il nuovo Atto Delegato CE potrà entrare in vigore dopo lo spirare del periodo di potenziale opposizione del co-legislatore UE.



Poiché tale ritardo può determinare incertezze circa i requisiti normativi applicabili ai prospetti approvati dalle autorità competenti dopo il 5 giugno, nello Statement l'Esma chiarisce che le disposizioni di Livello 1 sono da ritenersi già applicabili anche nelle more dell'entrata in vigore dell'Atto Delegato CE e raccomanda agli operatori di usare le disposizioni dell'Atto Delegato della CE del 7 maggio 2026 per determinare il grado di dettaglio delle informazioni del prospetto necessario per soddisfare i requisiti di Livello 1.

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