Xenia Hôtellerie Solution, depositate le liste per il rinnovo di CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution , hospitality company attiva con servizi di accommodation e la catena alberghiera Phi Hotels quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato il deposito delle liste per il rinnovo degli organi sociali in vista dell'assemblea del 28 aprile 2026.



Per il CdA sono state presentate due liste: la lista n.1 da Phi Unipersonale (69,71% del capitale) e la lista n.2 da Invitalia (8,85%). Per il Collegio Sindacale è pervenuta un'unica lista da Phi.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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