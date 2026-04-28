Scuola, diretta facebook di Anief il 7 maggio su problematiche insegnanti sostegno

"Il prossimo giovedì 7 maggio alle 17 terremo una diretta sulla pagina ANIEF
: un webinar Facebook organizzato dalla nuova sezione di sostegno del sindacato. Durante l’incontro parleremo delle prossime procedure dedicate ai docenti di sostegno
, a partire dalla conferma sull’attuale supplenza su richiesta delle famiglie. Affronteremo poi il tema delle GPS
e vedremo come compilare la domanda delle 150 preferenze,
con tutte le novità introdotte dall’ordinanza ministeriale". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Ci occuperemo anche delle procedure di immissione in ruolo,
sia quelle ordinarie da graduatorie a esaurimento e graduatorie di merito dei concorsi, sia quelle straordinarie, compresi gli elenchi regionali degli idonei in via di definizione, offrendo indicazioni utili per la scelta di un’eventuale ulteriore regione. Parleremo inoltre delle procedure straordinarie assunzionali da GPS sostegno.
La diretta durerà circa un’ora e mezza
: chi si registrerà al webinar potrà inviare le proprie domande e ricevere risposta in tempo reale. Vi aspettiamo numerosi giovedì 7 maggio alle 17 sulla pagina Facebook di ANIEF; per maggiori informazioni e per registrarvi all’evento è possibile consultare il sito ufficiale
", conclude Cozzetto.
"