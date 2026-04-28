Scuola, diretta facebook di Anief il 7 maggio su problematiche insegnanti sostegno

"Il: un webinar Facebook organizzato dalla nuova sezione di sostegno del sindacato. Durante l’incontro parleremo delle, a partire dalla conferma sull’attuale supplenza su richiesta delle famiglie. Affronteremo poie vedremocon tutte le novità introdotte dall’ordinanza ministeriale". Lo ha dichiarato"Ci occuperemo anche dellesia quelle ordinarie da graduatorie a esaurimento e graduatorie di merito dei concorsi, sia quelle straordinarie, compresi gli elenchi regionali degli idonei in via di definizione, offrendo indicazioni utili per la scelta di un’eventuale ulteriore regione.La: chi si registrerà al webinar potrà inviare le proprie domande e ricevere risposta in tempo reale. Vi aspettiamo numerosi giovedì 7 maggio alle 17 sulla pagina Facebook di ANIEF;", conclude Cozzetto.