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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.214,49 punti
In breve
,
Finanza
13 maggio 2026 - 03.38
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,83%, dopo aver esordito a 4.214,49.
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