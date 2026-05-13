Borse europee miste con focus sulle trimestrali. A Milano corre STM

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono con miste
, con gli indici guidati dalle numerose trimestrali in uscita, mentre l'attenzione è rivolta al viaggio di Donald Trump in Cina
accompagnato da una serie di CEO - tra cui quello di Nvidia
Jensen Huang che si è aggiunto all'ultimo momento alla delegazione - per un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Tanti i temi sul tavolo, dal commercio alla tecnologia dalle terre rare a Taiwan e soprattutto al tema energetico legato alla crisi iraniana
e allo Stretto di Hormuz. Secondo gli strategist di Intesa Sanpaolo
, che hanno aspettative "volutamente basse" sul viaggio, "entrambe le parti sembrano avere interesse soprattutto a evitare un'ulteriore escalation economica e geopolitica
. La Cina arriva al vertice con una posizione percepita come relativamente forte grazie al ruolo centrale nelle catene produttive globali, mentre Trump cerca un risultato spendibile politicamente dopo settimane dominate dal conflitto con l'Iran e dalla volatilità energetica".
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
i prezzi ingrosso sono aumentati
più delle attese ad aprile con un +2% su mese; in Francia
, i prezzi al consumo armonizzati sono aumentati
del 2,5% su base annua ad aprile, in linea con la lettura preliminare pubblicata alla fine del mese scorso e con la crescita più alta da luglio 2024; la produzione industriale è aumentata dello 0,2% nell'Eurozona
e dello 0,8% nell'UE a marzo, mentre il PIL e l'occupazione sono entrambi cresciuti dello 0,1% nell'Eurozona nel primo trimestre.
Sul fronte della politica monetaria
, il Senato degli Stati Uniti
ha confermato
Kevin Warsh per un mandato di 14 anni come membro del board della Federal Reserve con 51 voti favorevoli e 45 contrari, e si prevede che voterà già oggi per un mandato parallelo di quattro anni come presidente della Fed, ponendolo in condizione di succedere a Jerome Powell.
Per quanto riguarda la politica
, nel Regno Unito
oltre 90 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del Primo Ministro Starmer, e ieri quattro ministri hanno rassegnato le dimissioni. I mercati obbligazionari temono un allentamento della politica fiscale in caso di cambio di leadership, il che ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni ai massimi livelli dal 1998.
Continua intanto la stagione delle trimestrali
in Europa. Nel settore assicurativo, Allianz
ha registrato
un aumento del 52% dell'utile netto del primo trimestre, sostenuto dalla vendita di partecipazioni in joint venture in India, mentre Zurich
ha comunicato
un aumento dei premi lordi nei danni, beneficiando dei crescenti investimenti nei data center.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,172. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,46%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,86%. Nello scenario borsistico europeo Francoforte
avanza dello 0,83%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,07%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,36%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,43%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 51.727 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,31%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,09%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+6,95%), Recordati
(+2,97%), Saipem
(+2,78%) e DiaSorin
(+2,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -1,76%. Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita dell'1,72%. Si muove sotto la parità Nexi
, evidenziando un decremento dell'1,41%. Contrazione moderata per Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,24%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Fiera Milano
(+10,65%), IREN
(+4,11%), D'Amico
(+3,85%) e Brembo
(+2,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -4,99%. Sotto pressione ENAV
, che accusa un calo del 3,80%. Scivola Moltiply Group
, con un netto svantaggio del 3,40%. In rosso NewPrinces
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,36%.