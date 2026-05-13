Mercati europei positivi con focus su trimestrali e viaggio in Cina di Trump

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, dopo il rosso di ieri
, con l'attenzione rivolta al viaggio di Donald Trump in Cina
accompagnato da una serie di CEO - tra cui quello di Nvidia
Jensen Huang che si è aggiunto all'ultimo momento alla delegazione - per un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Tanti i temi sul tavolo, dal commercio alla tecnologia dalle terre rare a Taiwan e soprattutto al tema energetico legato alla crisi iraniana
e allo Stretto di Hormuz.
Secondo gli strategist di Intesa Sanpaolo
, che hanno aspettative "volutamente basse" sul viaggio, "entrambe le parti sembrano avere interesse soprattutto a evitare un'ulteriore escalation economica e geopolitica
. La Cina arriva al vertice con una posizione percepita come relativamente forte grazie al ruolo centrale nelle catene produttive globali, mentre Trump cerca un risultato spendibile politicamente dopo settimane dominate dal conflitto con l'Iran e dalla volatilità energetica".
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
i prezzi ingrosso sono aumentati
più delle attese ad aprile con un +2% su mese; in Francia
, i prezzi al consumo armonizzati sono aumentati
del 2,5% su base annua ad aprile, in linea con la lettura preliminare pubblicata alla fine del mese scorso e con la crescita più alta da luglio 2024.
Sul fronte della politica monetaria
, il Senato degli Stati Uniti
ha confermato
Kevin Warsh per un mandato di 14 anni come membro del board della Federal Reserve con 51 voti favorevoli e 45 contrari, e si prevede che voterà già oggi per un mandato parallelo di quattro anni come presidente della Fed, ponendolo in condizione di succedere a Jerome Powell.
Per quanto riguarda la politica
, nel Regno Unito
oltre 90 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del Primo Ministro Starmer, e ieri quattro ministri hanno rassegnato le dimissioni. I mercati obbligazionari temono un allentamento della politica fiscale in caso di cambio di leadership, il che ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni ai massimi livelli dal 1998.
Continua intanto la stagione delle trimestrali
in Europa. Nel settore assicurativo, Allianz
ha registrato
un aumento del 52% dell'utile netto del primo trimestre, sostenuto dalla vendita di partecipazioni in joint venture in India, mentre Zurich
ha comunicato un aumento dei premi lordi nei danni, beneficiando dei crescenti investimenti nei data center.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,172. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.707,2 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,26%) si attesta su 100,9 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,84%. Tra i listini europei
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%, si muove in territorio positivo Londra
, mostrando un incremento dello 0,74%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,84%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.944 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,82%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,65%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+4,64%), STMicroelectronics
(+4,28%), Saipem
(+2,49%) e Prysmian
(+2,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -2,04%. Spicca la prestazione negativa di Lottomatica
, che scende dell'1,50%. Giornata fiacca per Brunello Cucinelli
, che segna un calo dell'1,41%. Piccola perdita per Ferrari
, che scambia con un -0,61%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+4,34%), Alerion Clean Power
(+3,68%), Ferretti
(+2,68%) e IREN
(+2,62%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -2,45%. NewPrinces
scende dell'1,53%. Tentenna ENAV
, che cede l'1,24%. Sostanzialmente debole Moltiply Group
, che registra una flessione dello 0,71%.