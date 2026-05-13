Francoforte: andamento sostenuto per Allianz
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia assicurativa, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Allianz, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'assicuratore tedesco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 372,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 377,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 369,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```