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Fine Foods, Intesa alza target price: diversificazione supporta resilienza e crescita

Finanza, Consensus
Fine Foods, Intesa alza target price: diversificazione supporta resilienza e crescita
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 12,8 euro per azione (dai precedenti 12,5 euro) il target price su Fine Foods & Pharmaceuticals, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 59%.

Gli analisti scrivono che, come previsto, l'inizio dell'anno è stato debole, principalmente a causa della pressione sul segmento di gestione del peso della Business Unit Nutra, dove i volumi sono stati influenzati da un calo dei consumi e dalla riduzione delle scorte nella catena di approvvigionamento. Grazie a solidi fondamentali, tra cui un margine EBITDA rettificato del 15,3% per l'esercizio 2026 e un profilo di indebitamento gestibile anche dopo le acquisizioni, nonché a trend di settore favorevoli a lungo termine, l'azienda continua a investire sia organicamente che tramite acquisizioni per capitalizzare la crescita futura del settore. In questo contesto, Intesa valuta positivamente la recente acquisizione di Sofar.

"Continuiamo a ritenere che l'attuale valutazione di mercato non rifletta appieno le prospettive dell'azienda - si legge nella ricerca - La diversificazione tra le tre Business Unit, le sinergie attese tra le Business Unit e gli investimenti in corso dovrebbero supportare la crescita e l'espansione dei margini. Abbiamo rivisto le nostre stime, ipotizzando una crescita più prudente per la Business Unit Nutra e includendo l'acquisizione di Sofar".
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