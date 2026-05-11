Fine Foods, Intesa alza target price: diversificazione supporta resilienza e crescita

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 12,8 euro
per azione (dai precedenti 12,5 euro) il target price
su Fine Foods & Pharmaceuticals
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 59%.
Gli analisti scrivono che, come previsto, l'inizio dell'anno è stato debole
, principalmente a causa della pressione sul segmento di gestione del peso della Business Unit Nutra
, dove i volumi sono stati influenzati da un calo dei consumi e dalla riduzione delle scorte nella catena di approvvigionamento. Grazie a solidi fondamentali, tra cui un margine EBITDA rettificato del 15,3% per l'esercizio 2026 e un profilo di indebitamento gestibile anche dopo le acquisizioni, nonché a trend di settore favorevoli a lungo termine, l'azienda continua a investire sia organicamente che tramite acquisizioni
per capitalizzare la crescita futura del settore. In questo contesto, Intesa valuta positivamente la recente acquisizione di Sofar
.
"Continuiamo a ritenere che l'attuale valutazione di mercato non rifletta appieno le prospettive dell'azienda
- si legge nella ricerca - La diversificazione tra le tre Business Unit, le sinergie attese tra le Business Unit e gli investimenti in corso dovrebbero supportare la crescita e l'espansione dei margini. Abbiamo rivisto le nostre stime, ipotizzando una crescita più prudente per la Business Unit Nutra e includendo l'acquisizione di Sofar".