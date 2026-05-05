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Immsi, assemblea approva all'unanimità bilancio 2025

Finanza
Immsi, assemblea approva all'unanimità bilancio 2025
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Immsi, riunita in seconda convocazione sotto la presidenza di Matteo Colaninno con il 60,25% del capitale presente, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2025 e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo.

Il Gruppo Immsi ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato di 1.592,8 milioni di euro, un EBITDA di 252,9 milioni e un EBITDA margin del 15,9%, il miglior valore della storia del Gruppo. Il risultato netto è stato positivo per 10,7 milioni, inclusivo della quota delle minoranze di 10,6 milioni. L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 986,6 milioni a fine 2025, con investimenti consuntivati nell'anno per 158,2 milioni. La perdita di esercizio della capogruppo, pari a circa 21,98 milioni, è stata coperta utilizzando le riserve di utili a nuovo disponibili e, per la parte residua, la riserva sovrapprezzo azioni.

L’Assemblea di Immsi ha inoltre approvato la politica di remunerazione contenuta nella Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e si è espressa favorevolmente sulla Sezione II della medesima Relazione.

L'assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie per 18 mesi, nel limite massimo previsto dalla normativa, a un corrispettivo compreso tra il -20% e il +10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali dei 10 giorni precedenti ogni operazione. Alla data odierna, la società ha comunicato di non detenere azioni proprie in portafoglio.
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