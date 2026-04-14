LVMH in rosso sulla Borsa di Parigi con guerra che pesa su vendite del primo trimestre

(Teleborsa) - Il colosso del lusso francese LVMH
è in calo di oltre il 2% sulla Borsa di Parigi
, dopo che le vendite del primo trimestre sono state
in linea con le attese e penalizzate dall'impatto della guerra in Iran. LVMH, la prima grande azienda del lusso a pubblicare i risultati trimestrali, ha infatti detto che il conflitto in Medio Oriente ha ridotto le vendite globali del gruppo di almeno un punto percentuale.
Il gruppo ha registrato un fatturato di 19,1 miliardi di euro
per il primo trimestre 2026, in calo del 6% su base consolidata ma in crescita dell'1% su base organica, dopo un calo dell'1% nell'esercizio 2025 e un quarto trimestre 2025 che mostrava già un miglioramento (+1%).
Il settore Moda e Pelletteria
(46,7% del fatturato / 74,4% dell'utile operativo dell'esercizio 2025) rimane il principale punto debole
in questo trimestre, con un fatturato del primo trimestre in calo del 2% su base organica, dopo un calo del 5% nell'esercizio 2025 (-5% nel primo trimestre, -9% nel secondo trimestre, -2% nel terzo trimestre e -3% nel quarto trimestre). "I risultati confermano una ripresa incompleta
, con la divisione ancora penalizzata da un contesto geopolitico sfavorevole e da una domanda turistica indebolita, nonostante i primi segnali di miglioramento sequenziale rispetto al minimo toccato nel secondo trimestre del 2025", commentano gli analisti di TP Icap.
Il conflitto in Medio Oriente è stato naturalmente un tema centrale durante la conference call e il management ha sottolineato che, senza di esso, il settore Moda e Pelletteria avrebbe chiuso invariato a marzo. "I commenti sull'andamento commerciale sono rimasti limitati, in quanto il management non ha commentato se le ipotesi di crescita positiva delle vendite per il mercato nel secondo trimestre siano state mantenute, pur mostrandosi leggermente più ottimista riguardo ai mercati cinese e americano, considerando il loro miglioramento sequenziale - scrivono gli analisti di Barclays
- Anche i commenti sull'EBIT sono stati limitati, ma il CFO ha ricordato che il Medio Oriente è un mercato piuttosto redditizio e che l'azienda sta lavorando a misure di mitigazione per proteggere i margin
i".
Si muove al ribasso LVMH
con i prezzi allineati a 471,7 euro, per una discesa del 2,09%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 466,7 e successiva a 461,6. Resistenza a 476,6.