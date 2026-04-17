Italmobiliare conclude il programma di buyback: acquistate azioni per 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Italmobiliare ha reso noto che il programma di acquisto di azioni proprie annunciato l'11 marzo scorso, si è concluso oggi, 17 aprile 2026. Nel periodo compreso tra il 13 e il 17 aprile 2026 la società ha acquistato 11.732 azioni, pari allo 0,028% del capitale, a un prezzo medio di 28,9475 euro per azione, per un controvalore complessivo di 339.612,35 euro.



Complessivamente, dal 16 marzo al 17 aprile 2026, sono state riacquistate 56.078 azioni, corrispondenti allo 0,132% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 26,8413 euro, per un investimento totale di 1.505.209,10 euro. Il programma prevedeva la possibilità di acquistare fino a un massimo di 300.000 azioni, pari allo 0,706% del capitale, per un esborso massimo di 10 milioni di euro.



A seguito delle operazioni effettuate, Italmobiliare detiene attualmente 484.053 azioni proprie, rappresentative dell’1,139% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, balza in avanti la holding di partecipazioni , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,39%.

Condividi

```