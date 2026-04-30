Reway, Intermonte alza target price: crescita 2026 sostenuta da solido portafoglio ordini

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 11,50 euro per azione (dai precedenti 11,20 euro) il target price su Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti scrivono che il secondo semestre del 2025 ha registrato una crescita dei ricavi superiore alle attese, grazie all'esecuzione del solido portafoglio ordini e al contributo derivante dalla recente acquisizione (Vega). Sebbene i margini e il flusso di cassa siano stati temporaneamente penalizzati da un mix di prodotti sfavorevole, si prevede che tale effetto si limiti all'esercizio 2025.



Alla luce dei risultati dell'esercizio 2025, Intermonte ipotizza ora un valore di produzione superiore, con una crescita del 10% su base annua nel 2026. Ciò dovrebbe tradursi in un miglioramento della redditività su base annua, con un margine EBITDA che dovrebbe tornare al di sopra dei livelli del 2024, nonostante la previsione di EBITDA per l'esercizio 2026 sia ora inferiore del 2% rispetto alla stima precedente, a causa dell'inclusione di maggiori spese operative. Viene previsto ora un utile netto (rettificato per l'avviamento) di 31 milioni di euro, in aumento del 21% su base annua, ma inferiore del 6% rispetto alle stime precedenti a causa di maggiori oneri finanziari netti derivanti dall'aumento del debito e delle imposte. Infine, viene previsto un profilo del capitale circolante più vicino al 2025, con scorte più elevate, che si tradurrà in un indebitamento netto di 53 milioni di euro (rispetto ai 68 milioni di euro dell'esercizio 2025 e ai 42 milioni di euro precedenti). L'attesa è che questa tendenza si protragga anche negli esercizi 2027-2028.

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