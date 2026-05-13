Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT , con una flessione del 2,07%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 50,5 Euro con primo supporto visto a 49,63. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 49,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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