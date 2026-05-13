Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo farmaceutico spagnolo , che passa di mano con un calo del 2,21%.



L'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,27 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,67. Il peggioramento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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