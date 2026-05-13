Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo farmaceutico spagnolo, che passa di mano con un calo del 2,21%.
L'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,27 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,67. Il peggioramento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```