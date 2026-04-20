Piazza Affari: brusca correzione per Maire

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in perdita del 4,69%.



Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,74 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,53. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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