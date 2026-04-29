A Piazza Affari, forte ascesa per Maire
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che mostra una salita bruciante del 7,72% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,27 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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