A Piazza Affari, forte ascesa per Maire

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra una salita bruciante del 7,72% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,27 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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