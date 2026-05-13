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Piazza Affari: in rally Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: in rally Avio
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,11%.

Il movimento di Avio, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di breve periodo di Avio evidenzia un declino dei corsi verso area 30,36 Euro con prima area di resistenza vista a 32,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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