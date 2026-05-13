Piazza Affari: in rally Avio

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda aerospaziale italiana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,11%.



Il movimento di Avio , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Avio evidenzia un declino dei corsi verso area 30,36 Euro con prima area di resistenza vista a 32,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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