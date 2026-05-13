Piazza Affari: scambi in positivo per Brembo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Brembo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,77%, rispetto a +2,45% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve del re dei sistemi frenanti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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