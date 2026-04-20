Buyback Ferrari, acquistate azioni per 11,8 milioni di euro nella Seconda Tranche del programma pluriennale

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver proseguito il proprio programma di riacquisto di azioni proprie, parte di un piano complessivo da circa 3,5 miliardi di euro previsto entro il 2030. Nell’ambito della seconda tranche da 250 milioni di euro annunciata il 10 aprile 2026, la società ha acquistato su Euronext Milan, tra il 13 e il 17 aprile 2026, complessivamente 39.037 azioni ordinarie a un prezzo medio di 303,2978 euro, per un investimento totale di 11.839.834,39 euro.



Il 16 aprile 2026 Ferrari ha inoltre assegnato 95.273 azioni ai dipendenti del Gruppo nell'ambito dei piani di incentivazione e, nello stesso giorno, ha acquistato su Euronext Milan 35.391 azioni a 304 euro ciascuna tramite operazione "cross order" per coprire gli oneri fiscali legati a tali assegnazioni (meccanismo “sell to cover”).



Al 17 aprile 2026 Ferrari deteneva 17.461.497 azioni proprie ordinarie, pari al 9,00% delle azioni ordinarie emesse, quota che sale al 9,39% includendo anche le azioni speciali. Dall'avvio del programma pluriennale di buyback, iniziato il 5 gennaio 2026, la società ha complessivamente riacquistato 924.482 azioni tra EXM e NYSE, per un controvalore totale di 272.597.919,43 euro.













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