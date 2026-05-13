Buzzi, ricavi netti in leggero calo a 960 milioni nel primo trimestre

(Teleborsa) - Buzzi , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 960,3 milioni di euro, in calo del 1,2% rispetto al 2025 (-1,5% a parità di perimetro). I volumi di cemento sono stati in crescita (+10,4%), grazie all'inclusione degli UAE nel perimetro di consolidamento; in flessione il settore del calcestruzzo preconfezionato (-8,6%). Le consegne sono state sostanzialmente stabili a perimetro costante, sostenute da buoni risultati in USA e Brasile; in Europa rallentamento legato a condizioni meteo sfavorevoli.



La disponibilità netta del gruppo a fine trimestre si è attestata a 1.019 milioni di euro, rispetto ai 1.109,7 milioni del 31 dicembre 2025. Nel periodo sono stati effettuati investimenti per 116,5 milioni a fronte di 223,3 milioni nello stesso trimestre dell'esercizio precedente. Sempre nel primo trimestre l'esborso per acquisto di azioni proprie è stato pari a 102,3 milioni di euro. Al 12 maggio, l'esecuzione del programma di buyback ha raggiunto il valore complessivo di 117,1 milioni di euro e la società detiene complessivamente 14.238.341 azioni proprie, pari al 7,392% del capitale.



Sulla base delle evidenze oggi disponibili, Buzzi conferma lo scenario delineato con l'approvazione del bilancio 2025, che prevede, pur in un contesto operativo ancora solido, una lieve contrazione del margine operativo lordo ricorrente rispetto agli eccellenti risultati conseguiti nell'esercizio precedente. Tale andamento riflette il permanere di pressioni selettive sui costi e condizioni di cambio del dollaro meno favorevoli.

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