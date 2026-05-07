Leonardo: Lorenzo Mariani nominato AD, Gian Piero Cutillo condirettore generale

(Teleborsa) - Il nuovo CdA
di Leonardo
, colosso italiano della difesa, ha conferito al Presidente Francesco Macrì, al quale spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, alcune attribuzioni relative, tra l'altro, a Affari e Relazioni Istituzionali, Affari e Relazioni Internazionali, Sicurezza di Gruppo, Organi Sociali e Sostenibilità. Il consiglio ha inoltre nominato nella carica di Amministratore Delegato
e Direttore Generale Lorenzo Mariani
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Il consiglio ha, inoltre, approvato - a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale - l'istituzione della nuova Direzione Generale cui viene preposto Gian Piero Cutillo
con il ruolo di Condirettore Generale
.
Il consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari
.
Infine, ha infine proceduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
, confermando in tale carica Giuseppe Aurilio
, Chief Financial Officer, fino alla scadenza dell'attuale consiglio.