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Leonardo: Lorenzo Mariani nominato AD, Gian Piero Cutillo condirettore generale

Difesa, Finanza
Leonardo: Lorenzo Mariani nominato AD, Gian Piero Cutillo condirettore generale
(Teleborsa) - Il nuovo CdA di Leonardo, colosso italiano della difesa, ha conferito al Presidente Francesco Macrì, al quale spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, alcune attribuzioni relative, tra l'altro, a Affari e Relazioni Istituzionali, Affari e Relazioni Internazionali, Sicurezza di Gruppo, Organi Sociali e Sostenibilità. Il consiglio ha inoltre nominato nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Mariani.

Il consiglio ha, inoltre, approvato - a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale - l'istituzione della nuova Direzione Generale cui viene preposto Gian Piero Cutillo con il ruolo di Condirettore Generale.

Il consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari.

Infine, ha infine proceduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, confermando in tale carica Giuseppe Aurilio, Chief Financial Officer, fino alla scadenza dell'attuale consiglio.
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