El.En., il direttore generale Paolo Salvadeo lascia per motivi personali

(Teleborsa) - El.En. , azienda leader nel mercato dei laser quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che Paolo Salvadeo, Direttore Generale della società dal 2017, ha deciso di lasciare il proprio incarico per motivi personali.



La società, che grazie anche al lavoro svolto dal Direttore Generale e alla pianificazione della successione nei ruoli di direzione, beneficia della crescita e professionalità del proprio management, non prevede di subire alcun impatto in termini di efficienza e continuità operativa. In ogni caso il CdA avvierà le opportune valutazioni per la definizione del nuovo assetto di direzione e ove ne ricorressero i presupposti ne darà informativa al mercato nei termini e con le modalità previste. Non si prevedono impatti sul raggiungimento degli obiettivi annuali, che rimangono invariati.



(Foto: © rawpixel)

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