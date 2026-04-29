A2A, CdA conferma Mazzoncini AD e nomina quattro comitati

(Teleborsa) - In data odierna si è riunito per la prima volta sotto la Presidenza di Roberto Tasca il Consiglio di Amministrazione di A2A nominato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2026.



Il Consiglio ha nominato quale Amministratore Delegato della Società il Direttore Generale Renato Mazzoncini.



Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato, accertandone la sussistenza: (i) i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Elisabetta Cristiana Bombana,

Vincenzo Cariello, Susanna Dorigoni, Gaia Griccioli, Karina Audrey Litvack, Mario Gualtiero Francesco Motta, Nicla Picchi, Elisabetta Pistis e Maurizio Tira; (ii) i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF in capo al consigliere non esecutivo Signor Flavio Pasotti – Vice

Presidente.



Sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Silvia Muzi - Presidente, Sergio Carteny e Simonetta Ciocchi, i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance.



Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina dei seguenti quattro Comitati, indicandone i componenti e precisamente: Comitato Controllo e Rischi: Nicla Picchi (Presidente), Vincenzo Cariello, Gaia Griccioli, Mario Gualtiero Francesco Motta e Maurizio Tira; Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Susanna Dorigoni (Presidente), Elisabetta Cristiana Bombana, Flavio Pasotti ed Elisabetta Pistis; Comitato ESG e Rapporti con i Territori: Roberto Tasca (Presidente), Karina Audrey Litvack, Flavio Pasotti ed Elisabetta Pistis; Comitato Parti Correlate: Vincenzo Cariello (Presidente), Karina Audrey Litvack e Nicla Picchi.

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