Impianti, ricavi primo trimestre salgono a 1,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Impianti , system integrator attivo nel settore ICT e Audio/Video quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi pari a 1,7 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il portafoglio ordini al 31 marzo risulta essere pari a 4,2 milioni di euro, rispetto a 4,4 milioni di euro pari periodo anno precedente (-5%) comprende ordini già acquisti e gare aggiudicate in attesa di stipula che alla data del presente comunicato risultano evadibili nel corso dell’esercizio 2026.



"La crescita complessiva della performance aziendale (+17%) conferma la solidità del modello industriale e la coerenza delle scelte strategiche adottate - ha commentato l'AD Simone Lo Russo - I risultati riflettono una pianificazione attenta, capace di integrare i tempi di acquisizione dei progetti con un programma strutturato di razionalizzazione, integrazione e trasformazione organizzativa e tecnologica avviato nell’ultimo semestre del 2025. Questo andamento rafforza il nostro posizionamento competitivo e testimonia la capacità dell’azienda di generare valore sostenibile".





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