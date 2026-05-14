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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9169. Supporto visto a quota 0,9148. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,919.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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