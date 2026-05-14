Aquafil: margini in forte crescita nel trimestre, significativa generazione di cassa operativa

(Teleborsa) - I risultati economico finanziari consolidati di Aquafil
al 31 marzo 2026 mostrano ricavi
pari ad Euro 133,8 milioni, registrando un decremento del 7,1% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.
L’EBITDA
si attesta ad Euro 19,8 milioni, in aumento del 15,8% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA margin al 31 marzo 2026 è pari al 14,8% contro l’11,9% del medesimo periodo dell’esercizio precedente. L’EBIT è stato pari a Euro 6,0 milioni. La variazione positiva registrata rispetto allo scorso esercizio è da ascrivere principalmente all’incremento dell’EBITDA oltre che a minori ammortamenti. Il risultato netto della gestione finanziaria
è stato pari ad oneri netti per Euro 4,8 milioni rispetto agli Euro 1,8 milioni del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Al 31 marzo 2026 si è registrato un utile pari a Euro 1,2 milioni rispetto a Euro 0,4 milioni del medesimo periodo dell’esercizio precedente.
Commento di Giulio Bonazzi, Amministratore Delegato
: “I risultati del primo trimestre 2026 dimostrano con grande soddisfazione la capacità del Gruppo di tradurre gli impegni in risultati tangibili
. La marginalità ha registrato un ottimo risultato, nonostante l’incertezza di mercato. Forte beneficio è derivato dal progetto di razionalizzazione dei costi avviato nel 2025. Il piano da circa 17 milioni di Euro sta generando i risparmi strutturali previsti e l’azione di contenimento dei costi continuerà nei prossimi periodi. Proseguiamo con disciplina il percorso di riduzione del debito. La posizione finanziaria netta risulta in forte diminuzione rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, sostenuta da una robusta generazione di cassa operativa. Si tratta di un risultato di particolare rilievo
anche paragonato alla fine dell’esercizio precedente, specialmente se contestualizzato nelle consuete fluttuazioni stagionali del periodo. I volumi di vendita risultano in linea con le aspettative, presentando una dinamica estremamente positiva nell'area nordamericana. In Europa, il mercato delle fibre per abbigliamento sta mostrando un ingresso ordini superiore ai periodi precedenti. Prosegue parallelamente anche la crescita del segmento di Engineering Plastics. Il nostro marchio ECONYL® mantiene una quota di rilievo sui ricavi totali delle fibre. Il quadro macroeconomico attuale presenta elementi di instabilità, con ulteriori forti pressioni al rialzo sulle materie prime e sugli altri costi. In questo contesto, ricordiamo la nostra storica capacità di traslare l'incremento dei costi operativi sui prezzi di vendita, anche nelle fasi di mercato più sfidanti. I risultati del trimestre ci rendono fiduciosi nel raggiungimento dei target fissati
per il 2026".