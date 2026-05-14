ARERA avvia i lavori per il Quadro Strategico 2026-2029

COMUNICATO ARERA avvia i lavori per il Quadro Strategico 2026-2029 In fase finale gli incontri informali con gli stakeholder. Raccolti contributi per la stesura del documento che sarà messo in consultazione entro fine giugno

(Teleborsa) - ARERA sta concludendo la prima fase di incontri informali con gli stakeholder nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, dei rifiuti e del telecalore, al fine di identificare le priorità comuni in vista dell’adozione del Quadro Strategico 2026-2029, che delinea gli obiettivi e gli indirizzi di regolazione per i prossimi anni.



Tale percorso testimonia l’impegno assunto dall'Autorità nell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del quale Nicola Dell’Acqua, Presidente ARERA, ha sottolineato l’importanza di ascoltare i protagonisti dei settori regolati per

orientare definire con maggior partecipazione possibile le scelte strategiche.



"Il coinvolgimento degli stakeholder e della collettività interessata costituisce elemento essenziale nella formazione degli atti strategici pubblici, assicurando trasparenza, inclusività e qualità regolatoria - dichiara il Presidente ARERA Nicola Dell’Acqua - Lavoriamo consapevoli che l’indipendenza di questa Autorità non è un privilegio ma una responsabilità che, come già dichiarato, verrà esercitata con trasparenza, metodo e coraggio".



Il Quadro Strategico è strutturato su due livelli: gli obiettivi strategici e le linee di intervento. Gli obiettivi inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine (centralità del consumatore, innovazione di sistema, semplificazione, trasparenza ed enforcement del quadro regolatorio). Le linee di intervento descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l’Autorità intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.



L’ARERA elaborerà i contributi acquisiti negli incontri con gli stakeholder per identificare una sintesi coerente delle istanze, sempre operando secondo il principio di funzionamento che la caratterizza: armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Il documento finale di consultazione sarà pubblicato entro fine giugno. Le audizioni periodiche, invece, si terranno a Roma a metà luglio.

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