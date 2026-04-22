ERG, disco verde al bilancio 2025 e dividendo di 1 euro

Paolo Arlandini confermato nel Board

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG ha deliberato l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile di 28,3 milioni di euro, e il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal

20 maggio 2026 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 18 maggio (ex date) e record date il 19 maggio.



É stato confermato Paolo Arlandini quale Consigliere di Amministrazione, sulla base della proposta formulata dall’azionista SQ

Renewables, titolare del 62,533% del capitale sociale. L'incarico di Arlandini scadrà unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio e pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2026.



L'Assemblea inoltre ha conferito a PricewaterhouseCoopers l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029. Autorizzato anche l’acquisto fino ad un massimo di 15.032.000 di azioni proprie (incluse quelle già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi. Approvata la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.



Il Cda, riunitosi a conclusione dei lavori dell’Assemblea, ha confermato il Consigliere non esecutivo Arlandini nella carica di componente del Comitato Strategico e ha valutato lo stesso come non indipendente.

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