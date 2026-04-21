Perde Associated British Foods sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di prodotti alimentari e da forno , che soffre con un calo del 4,56%.



La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Associated British Foods rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,25 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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