Ansaldo Energia: assemblea nomina CdA e Collegio sindacale, Fabbri Ad

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di Ansaldo Energia, riunitasi in data odierna in sede ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, che resteranno in carica per il prossimo mandato di durata triennale.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da Carlo Alberto Giusti (Presidente), Fabrizio Fabbri (designato alla carica di Amministratore Delegato), Alessia Masitto (Vicepresidente), Alessandra Firrito, Ernesto Lavatelli, Rinaldo Marinoni, Catia Tomasetti, Angela De Angelis e Carlo Martelli de Thomatis in qualità di Consiglieri.



Il Consiglio di Amministrazione, anch’esso riunitosi in data odierna, ha confermato la nomina di Fabrizio Fabbri nel ruolo di Amministratore Delegato.



Contestualmente, l’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, affidandone la Presidenza a Marino Marrazza. Ne fanno parte, in qualità di sindaci effettivi, Marco De Pasquale e Annalisa Zanini, e, in qualità di sindaci supplenti, Anna Rita De Mauro e Paolo Cotini.







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