Esautomotion: ricavi trimestrali a 7,09 milioni e forte posizione di cassa

(Teleborsa) - Esautomotion , holding operativa del Gruppo Esautomotion, attiva nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha chiuso il primo trimestre 2026, con ricavi pari a Euro 7,09 milioni che registrano una leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2025, pari a Euro 7,28 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata rimane fortemente positiva per Euro -6,9 milioni (cassa positiva), +27.2% rispetto al 31 dicembre 2025 pari a €1,475 milioni.



Nel portafoglio della società vi sono n. 213.000 azioni proprie pari a circa € 694.000.



Franco Fontana, Presidente di Esautomotion: "Seppur con prudenza, manteniamo una visione positiva sul trend dei risultati aziendali. Le principali motivazioni sono le seguenti: un miglioramento rispetto al brusco rallentamento degli ordinativi registrato nel 2024;

l’assenza di perdita di clienti: si è trattato piuttosto di una temporanea contrazione dei loro volumi di ordinativi di macchine; l’acquisizione, nel biennio 2024–2025, di numerosi nuovi clienti per i quali si ricorda che l’entrata a regime degli ordinativi richiede circa un anno, in relazione alle fasi di implementazione, test tecnologici, validazione commerciale e successiva adozione nelle linee produttive; un solido portafoglio di trattative in corso con potenziali clienti di grandi dimensioni, considerando che contesti di crisi possono generare opportunità di sviluppo".

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