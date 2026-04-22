Sicily by Car: valore produzione ed Ebitda in netta crescita nel 2025, utile netto in rosso per oneri non ricorrenti

(Teleborsa) - Sicily by Car , operatore dell'autonoleggio leisure quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione consolidato a 165,1 milioni di euro (+14,6%), trainato dalla crescita in Italia, dove il valore della produzione sale del 9,1% a 147,7 milioni, e dal forte contributo dell'espansione internazionale, che più che raddoppia a 17,4 milioni dai 7,6 milioni del 2024.



Il pricing power rimane il principale motore della crescita: la revenue per day in Italia è cresciuta del 13,4%, grazie al ribilanciamento verso i canali diretti avviato nel 2024. I ricavi delle vendite si attestano a 152,3 milioni (+12,8%), con 3,6 milioni di giorni di noleggio (+5%). L'EBITDA è a 34,3 milioni (+14,2%, margin 20,8%), con la redditività industriale che regge nonostante l'incremento della base costi legato all'espansione estera.



Il risultato netto è negativo per 7,2 milioni, rispetto al positivo di 2,9 milioni del 2024, ma interamente per effetto di 11,3 milioni di oneri non ricorrenti legati ad accantonamenti prudenziali, tra cui la sanzione AGCM da 8 milioni già pagata a marzo 2026. L'EBIT adjusted ante oneri non ricorrenti è in forte crescita a 10,6 milioni da 7,1 milioni. La posizione finanziaria netta è cash positive per 12,8 milioni.



Il momentum si conferma nel primo trimestre 2026: i ricavi da noleggio in Italia crescono del 17,1% a 20,1 milioni, sostenuti sia dal prezzo (+11,8%) sia dai volumi (+4,8%).



Il presidente Tommaso Dragotto ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della performance operativa raggiunta nel corso del 2025. Sul fronte internazionale, abbiamo compiuto passi significativi nell'ampliamento del nostro perimetro in mercati ad alto potenziale, consolidando la Croazia e avviando le attività in Portogallo e Spagna. Poter contare su una posizione finanziaria di cassa netta ci garantisce la flessibilità necessaria per gestire i nostri impegni e guardare a nuove opportunità di crescita."







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