Moncler, ricavi primo trimestre a 881 milioni (+12%)

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2026 il Gruppo Moncler ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 880,6 milioni, in crescita del 12% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 766,5 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a Euro 114,1 milioni.



Nel periodo, il marchio Moncler ha realizzato ricavi pari a Euro 766,5 milioni, in aumento del 12% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla solida crescita registrata in entrambi i canali, con il DTC in primo piano (+14% cFX anno su anno) nonostante una base di confronto elevata.



I ricavi in Asia (che include APAC, Giappone e Corea) sono stati pari a Euro 433,0 milioni, in crescita del 22% cFX rispetto al Q1 2025. Tutti i Paesi sono cresciuti nel trimestre e hanno registrato un miglioramento sequenziale, sostenuti da un contributo positivo da parte sia dei clienti locali sia dei turisti, con Cina e Corea che si sono attestate su livelli di performance più elevati.

La regione EMEA ha registrato ricavi pari a Euro 238,5 milioni, in calo dell’1% cFX rispetto al Q1 2025. La performance del canale DTC ha continuato ad essere penalizzata da flussi turistici relativamente contenuti nella regione e da un canale online debole.

I ricavi delle Americhe sono cresciuti del 7% cFX nei primi tre mesi del 2026 rispetto al Q1 2025, attestandosi a Euro 95,0 milioni, supportati da una continua solida crescita dei consumi locali, oltre che da una buona performance registrata nel canale wholesale.



Sempre nei primi tre mesi del 2026 il canale DTC ha conseguito ricavi pari a Euro 674,5 milioni, in aumento del 14% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante la continua volatilità del mercato e una base comparativa pluriennale molto elevata. Il canale fisico ha registrato traffico positivo e ha continuato a sovraperformare il canale online, il cui trend è rimasto debole nel trimestre, seppur in miglioramento sequenziale.

Il canale wholesale ha registrato ricavi pari a Euro 92,1 milioni nei primi tre mesi del 2026, in crescita del 3% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025, supportato da una buona performance della collezione Primavera/Estate 2026, che ha determinato un incremento dei riordini. La performance positiva è stata conseguita nonostante i continui sforzi volti a migliorare la qualità della distribuzione attraverso un’ulteriore ottimizzazione della rete.



Al 31 marzo 2026 la rete di negozi monomarca del marchio Moncler può contare su 295 punti vendita diretti retail (DOS), invariati rispetto al 31 dicembre 2025. Durante il trimestre un elemento di rilievo è stata l’apertura dello store Moncler Grenoble di Aspen. Inoltre, il marchio Moncler gestisce 47 negozi monomarca wholesale, una riduzione netta di 2 unità rispetto al 31 dicembre 2025 e di 8 unità rispetto al 31 marzo 2025.



Nei primi tre mesi del 2026 Stone Island ha generato ricavi pari a Euro 114,1 milioni, in crescita dell’11% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025, guidati da una continua crescita a doppia cifra del canale DTC.



L’Asia (che include APAC, Giappone e Corea) ha raggiunto Euro 35,5 milioni di ricavi, in crescita del 25% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025, con una forte crescita a doppia cifra registrata in tutti i principali paesi. La regione EMEA ha raggiunto ricavi pari a Euro 71,1 milioni, in crescita del 3% cFX rispetto al Q1 2025, con una performance positiva registrata sia nel canale DTC sia nel canale wholesale. L’Italia ha sovraperformato rispetto al resto della regione EMEA. Le Americhe hanno registrato ricavi in crescita del 24% cFX rispetto al Q1 2025, con entrambi i canali, DTC e wholesale, in crescita a doppia cifra.



Nei primi tre mesi del 2026 il canale DTC ha registrato una crescita del 17% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025 attestandosi a Euro 60,6 milioni, grazie ad una crescita positiva in tutte le regioni, con Americhe e Asia superiori alla media. Il canale fisico ha continuato a performare meglio del canale online in tutte le regioni.

Il canale wholesale ha registrato ricavi pari a Euro 53,5 milioni nei primi tre mesi del 2026, in crescita del 4% cFX rispetto al Q1 2025, sostenuti da un’accoglienza positiva della collezione Primavera/Estate 2026.

Al 31 marzo 2026 la rete di negozi monomarca del marchio Stone Island può contare su 94 punti vendita diretti retail (DOS), una riduzione netta di 1 unità rispetto al 31 dicembre 2025. Durante il trimestre, un elemento di rilievo è stata l’apertura dello store di Napoli. Inoltre, il marchio Stone Island conta 11 negozi monomarca wholesale, invariati rispetto al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2025



REMO RUFFINI, Presidente Esecutivo di Moncler ha commentato: “Ciò che emerge con chiarezza nel primo trimestre di quest’anno è qualcosa di più di una performance solida: è la forza delle relazioni che i nostri brand continuano a costruire con le proprie community, in tutto il mondo. In un contesto globale caratterizzato da conflitti e instabilità, sia Moncler sia Stone Island hanno dimostrato una forte energia e rilevanza culturale. Questi risultati non arrivano per caso. Riflettono un approccio preciso che valorizza ciò che rende unici i nostri marchi, e allo stesso tempo permette loro di evolvere costantemente, sia nel prodotto sia nelle esperienze. Mentre inizia una nuova fase del nostro percorso, con Leo Rongone ora nel Gruppo, il nostro focus è molto chiaro: restare fedeli a ciò che siamo, guardando sempre avanti, e mantenendo l’integrità dei nostri marchi al centro di ogni decisione. In un contesto esterno sempre più complesso, ci impegniamo a rimanere agili e reattivi, guidati da una visione strategica ben definita".

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