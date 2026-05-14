GVS, nel primo trimestre redditività stabile con Ebitda a 25,9 milioni. Guidance confermata

(Teleborsa) - GVS , azienda attiva nelle soluzioni di filtrazione avanzata per applicazioni critiche in ambito medicale quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati a 105,0 milioni di euro (+3,9% a cambi costanti, -2,1% a cambi correnti rispetto ai 107,2 milioni del Q1 2025). L'EBITDA normalizzato si attesta a 25,9 milioni (+0,3% anno su anno) con un margine al 24,6% (+57 bps rispetto al 24,1% del primo trimestre 2025), grazie alle azioni di recupero della profittabilità avviate dal Gruppo. L'utile netto normalizzato, al netto degli utili e perdite su cambi, è pari a 10,7 milioni con un margine del 10,2%. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 249,8 milioni con un leverage ratio di 2,3x.



Per divisione, Healthcare & Life Sciences (68,7% del totale) cresce del 3,5% a cambi costanti a 72,1 milioni, trainata da Transfusion Medicine (+7,9%) e Life Sciences (+6,2%); Safety segna +8,6% a cambi costanti a 19,3 milioni; Energy & Mobility mostra segnali di stabilizzazione (-0,5% a cambi costanti a 13,6 milioni).



La Società ha confermato la guidance 2026: crescita low single digit a cambi costanti del fatturato, margine EBITDA normalizzato in crescita tra 20 e 50 bps rispetto al 2025 e leverage ratio atteso a circa 1,8x a fine anno, escludendo l'impatto dell'OPA parziale sulle proprie parziale lanciata ad aprile.

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