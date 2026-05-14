New York: rosso per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Sottotono la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che passa di mano con un calo del 2,41%.



L'andamento di Verisk Analytics nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Verisk Analytics segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 155,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 161,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 153.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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