Wall Street corre su possibile accordo Usa-Iran

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones
che avanza a 49.784 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna l'1,00% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 7.332 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+1,43%); come pure, positivo l'S&P 100
(+1,29%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali
(+2,02%), telecomunicazioni
(+1,91%) e materiali
(+1,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-3,94%) e utilities
(-1,33%).
Aumenta la fiducia su un accordo Usa-Iran
dopo i segnali di avanzamento dei colloqui diplomatici
tra le parti, nonostante le nuove minacce del presidente Donald Trump
. "Supponendo che l'Iran accetti di dare quanto concordato, il che è forse un'ipotesi azzardata, la già leggendaria Epic Fury avrà fine e l'efficace Blocco permetterà allo Stretto di Hormuz
di essere APERTO A TUTTI, Iran compreso", ha scritto il presidente Trump sui social media. "Se non si accordano, inizieranno i bombardamenti, e purtroppo saranno di un livello e di un'intensità molto maggiori rispetto a prima", ha aggiunto.
Trump ha poi dichiarato alla PBS di ritenere che gli Stati Uniti
fossero "vicini" a un accordo con l'Iran e che un accordo può essere raggiunto prima del suo viaggio in Cina
, previsto per la fine del mese. Il presidente ha aggiunto che la guerra ha "buone possibilità" di finire.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Walt Disney
(+6,79%), Nvidia
(+4,25%), Honeywell International
(+3,84%) e Sherwin Williams
(+3,48%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron
, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.
In rosso Cisco Systems
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,13%.
Spicca la prestazione negativa di Salesforce
, che scende del 2,85%.
Sottotono Visa
che mostra una limatura dell'1,14%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Advanced Micro Devices
(+16,33%), ARM Holdings
(+12,56%), Lam Research
(+6,73%) e ASML Holding
(+6,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Diamondback Energy
, che continua la seduta con -5,58%.
Scende AppLovin
, con un ribasso del 4,34%.
Crolla Thomson Reuters
, con una flessione del 4,32%.
Vendite a piene mani su Verisk Analytics
, che soffre un decremento del 4,07%.