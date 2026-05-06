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Wall Street corre su possibile accordo Usa-Iran

Commento, Finanza
Wall Street corre su possibile accordo Usa-Iran
(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 49.784 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 guadagna l'1,00% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 7.332 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+1,43%); come pure, positivo l'S&P 100 (+1,29%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+2,02%), telecomunicazioni (+1,91%) e materiali (+1,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-3,94%) e utilities (-1,33%).

Aumenta la fiducia su un accordo Usa-Iran dopo i segnali di avanzamento dei colloqui diplomatici tra le parti, nonostante le nuove minacce del presidente Donald Trump. "Supponendo che l'Iran accetti di dare quanto concordato, il che è forse un'ipotesi azzardata, la già leggendaria Epic Fury avrà fine e l'efficace Blocco permetterà allo Stretto di Hormuz di essere APERTO A TUTTI, Iran compreso", ha scritto il presidente Trump sui social media. "Se non si accordano, inizieranno i bombardamenti, e purtroppo saranno di un livello e di un'intensità molto maggiori rispetto a prima", ha aggiunto.

Trump ha poi dichiarato alla PBS di ritenere che gli Stati Uniti fossero "vicini" a un accordo con l'Iran e che un accordo può essere raggiunto prima del suo viaggio in Cina, previsto per la fine del mese. Il presidente ha aggiunto che la guerra ha "buone possibilità" di finire.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+6,79%), Nvidia (+4,25%), Honeywell International (+3,84%) e Sherwin Williams (+3,48%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.

In rosso Cisco Systems, che evidenzia un deciso ribasso del 3,13%.

Spicca la prestazione negativa di Salesforce, che scende del 2,85%.

Sottotono Visa che mostra una limatura dell'1,14%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Advanced Micro Devices (+16,33%), ARM Holdings (+12,56%), Lam Research (+6,73%) e ASML Holding (+6,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Diamondback Energy, che continua la seduta con -5,58%.

Scende AppLovin, con un ribasso del 4,34%.

Crolla Thomson Reuters, con una flessione del 4,32%.

Vendite a piene mani su Verisk Analytics, che soffre un decremento del 4,07%.
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