Piazza Affari: scambi al rialzo per Rai Way

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , che avanza bene del 2,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Rai Way mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,687 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,937. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,563.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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