Piazza Affari: scambi al rialzo per Rai Way
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che avanza bene del 2,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Rai Way mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,687 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,937. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,563.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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