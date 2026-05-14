Si muove in ribasso Jack Henry & Associates a New York

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni tecnologiche e servizi di elaborazione dei pagamenti , che presenta un pessimo -5,58%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Jack Henry & Associates rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Jack Henry & Associates evidenzia un declino dei corsi verso area 130,2 USD con prima area di resistenza vista a 139,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 126,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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