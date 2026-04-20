Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 20/04/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,7%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,3%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,4%; preced. -0,5%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,3%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
Martedì 21/04/2026
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (preced. 24,7K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)
11:00 Germania: Indice ZEW (preced. -0,5 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. 1,8%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (preced. -0,1%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 72,1 punti)
Mercoledì 22/04/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 1.100 Mld ¥; preced. 57,3 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (preced. -7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,8%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (preced. -16,3 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -913K barili)
Giovedì 23/04/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,6 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 98 punti; preced. 99 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 50,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 49,8 punti; preced. 50,2 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,11 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 59 Mld piedi cubi)
Venerdì 24/04/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%)
01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 88 punti; preced. 89 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -7%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 85,6 punti; preced. 86,4 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti)
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