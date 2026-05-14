Milano 17:25
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Nasdaq 17:25
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Dow Jones 17:25
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Londra 17:25
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USA, Scorte industria (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte industria (MoM) in marzo
USA, Scorte industria in marzo su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,8%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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