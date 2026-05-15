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Borsa: Male Milano, in discesa -1,74% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 49.179,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -1,74% alle 10:30
Milano perde terreno e riporta un -1,74% alle 10:30, scambiando a 49.179,75 punti.
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