Milano 14:16
52.522 +0,17%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 14:16
10.488 -0,06%
Francoforte 14:16
24.875 -0,14%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,19% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.331,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,19% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,19% alle 10:30 e scambia a 52.331,78 punti.
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