Milano 17:35
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Nasdaq 21:27
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Dow Jones 21:27
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Londra 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,03% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.832,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,03% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,03% alle 13:00 e scambia a 52.832,35 punti.
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