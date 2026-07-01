Milano 10:56
51.637 -0,09%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 10:56
10.487 -0,10%
Francoforte 10:56
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 51.599,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,16% alle 10:30 e scambia a 51.599,01 punti.
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